Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 303 погибших и 1 150 раненых

БЕЙРУТ, 10 апреля 2026 года (WAM) -- Число погибших в результате израильских авиаударов по Ливану, нанесенных накануне, возросло до 303 человек, еще 1 150 получили ранения.

Как говорится в распространенном в четверг вечером заявлении Минздрава Ливана, спасатели продолжают извлекать тела из-под завалов в нескольких районах.

В министерстве добавили, что в больницах продолжается опознание части погибших с использованием ДНК.

По данным ведомства, общее число жертв со 2 марта по 9 апреля достигло 1 888 человек, еще 6 092 получили ранения.