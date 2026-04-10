Правитель Рас-эль-Хаймы принял посла Канады по случаю завершения его работы в ОАЭ

РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА, 10 апреля 2026 года (WAM) -- Член Верховного совета ОАЭ и правитель Рас-эль-Хаймы Его Высочество шейх Сауд бин Сакр Аль Касими в пятницу принял посла Канады в ОАЭ Радху Кришну Пандея по случаю завершения его работы в стране.

В ходе встречи шейх Сауд подчеркнул прочность отношений между ОАЭ и Канадой и обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в интересах двух стран.

Он высоко оценил усилия посла по укреплению двусторонних связей в различных сферах и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

В свою очередь, Пандей поблагодарил за теплый прием и гостеприимство, отметив высокий авторитет ОАЭ на региональном и международном уровнях, а также поддержку, которую он получал в период своей работы.