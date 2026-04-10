Эмир Катара и премьер Великобритании обсудили ситуацию в регионе и мире

ДОХА, 10 апреля 2026 года (WAM) -- Эмир Катара Его Высочество шейх Тамим бин Хамад Аль Тани в пятницу провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в ходе которых стороны обсудили развитие ситуации в регионе и мире, сообщило Катарское агентство новостей (QNA).

На встрече во дворце Лусаил стороны приветствовали объявление о прекращении огня, подчеркнув его важность для снижения напряженности и укрепления стабильности в регионе.

Они также подчеркнули необходимость совместных усилий с международными партнерами для закрепления договоренностей и достижения устойчивого мира, который обеспечит безопасность в регионе, стабильность цепочек поставок и бесперебойные поставки энергоносителей через Ормузский пролив.

Премьер-министр Великобритании вновь осудил иранские атаки на Катар и подтвердил полную солидарность своей страны с Дохой, а также поддержку мер по защите суверенитета, безопасности и стабильности Катара.