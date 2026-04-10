ОАЭ осудили теракт на военной базе на северо-востоке Нигерии

АБУ-ДАБИ, 10 апреля 2026 года (WAM) -- ОАЭ решительно осудили теракт на военной базе в штате Борно на северо-востоке Нигерии, в результате которого погибли и получили ранения десятки военнослужащих нигерийской армии.

В МИД ОАЭ заявили, что страна решительно осуждает подобные преступные действия и неизменно отвергает все формы насилия, экстремизма и терроризма, подрывающие безопасность и стабильность.

Министерство выразило искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших, а также правительству и народу Нигерии, и пожелало скорейшего выздоровления всем пострадавшим.