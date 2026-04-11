Абдалла бин Заед провел телефонные разговоры с рядом министров иностранных дел по ситуации в регионе

АБУ-ДАБИ, 11 апреля 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдалла бин Заед Аль Нахайян провел телефонные разговоры с рядом министров иностранных дел, в ходе которых обсудил последние события в регионе после неспровоцированных террористических ракетных атак Ирана по ОАЭ и ряду стран региона и за его пределами.

Шейх Абдалла обсудил ситуацию с министром иностранных дел и торговли и министром обороны Ирландии Хелен Макэнти, государственным министром и министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом, а также министром иностранных дел и по делам культов Коста-Рики Арнольдо Андре Тиноко.

Глава МИД ОАЭ выразил министрам признательность за солидарность их стран с ОАЭ и подчеркнул, что все жители и гости страны находятся в безопасности.

Шейх Абдалла и министры также обсудили последние события в регионе после объявления президентом США Дональдом Трампом двухнедельного прекращения огня между Соединенными Штатами и Ираном.

В ходе разговоров была также подчеркнута важность согласованных международных усилий для достижения устойчивого мира и укрепления безопасности и стабильности в регионе.