Президент ОАЭ и Мохаммед бин Рашид: ОАЭ успешно преодолели кризис благодаря сплоченности общества и эффективной работе всех структур

АБУ-ДАБИ, 11 апреля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян встретился с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ и правителем Дубая Его Высочеством шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом. На встрече также присутствовал вице-президент, заместитель премьер-министра и глава Администрации Президента ОАЭ Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.

В ходе встречи стороны обменялись теплыми словами и пожелали ОАЭ дальнейшей безопасности, стабильности и процветания.

Стороны также обсудили продолжающиеся по всей стране усилия, предпринимаемые военными и гражданскими структурами. Они высоко оценили эффективность вооруженных сил, а также работу всех военных ведомств и служб безопасности по защите страны, ее территориальной целостности, а также граждан, жителей и гостей во время иранских террористических атак на ОАЭ.

Собеседники подчеркнули, что ОАЭ успешно преодолели кризис, проявив силу, стойкость и решимость. Они отметили способность страны справляться с вызовами благодаря сплоченности общества и эффективной работе всех структур.

На встрече также присутствовали наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; первый заместитель правителя Дубая, заместитель премьер-министра и министр финансов Его Высочество шейх Мактум бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум; второй заместитель правителя Дубая Его Высочество шейх Ахмед бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум; представитель правителя в регионе Аль-Айн Его Высочество шейх Хазза бин Заед Аль Нахайян; заместитель премьер-министра и министр внутренних дел генерал-лейтенант Его Высочество шейх Саиф бин Заед Аль Нахайян; Его Высочество шейх Хамед бин Заед Аль Нахайян; председатель попечительского совета Фонда Заеда для людей решимости Его Высочество шейх Халид бин Заед Аль Нахайян; заместитель главы АП по вопросам развития и делам семей павших героев Его Высочество шейх Теяб бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; заместитель главы АП по специальным вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; президент Управления гражданской авиации Дубая, председатель и главный исполнительный директор Emirates Group Его Высочество шейх Ахмед бин Саид Аль Мактум; министр по вопросам толерантности и мирного сосуществования шейх Нахайян бин Мубарак Аль Нахайян; советник президента ОАЭ шейх Мохамед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, а также ряд шейхов и официальных лиц.