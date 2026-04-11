Наследный принц Абу-Даби в воскресенье начнет официальный визит в Китай

АБУ-ДАБИ, 11 апреля 2026 года (WAM) -- Наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян в воскресенье, 12 апреля 2026 года, начнет официальный визит в Китайскую Народную Республику в рамках общего стремления двух стран к укреплению двусторонних отношений и расширению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Визит призван придать дополнительный импульс сотрудничеству и вывести на новый уровень давние связи между Объединенными Арабскими Эмиратами и Китайской Народной Республикой, основанные на всеобъемлющем стратегическом партнерстве в ключевых приоритетных секторах.

Наследного принца Абу-Даби будет сопровождать делегация высокого уровня, в которую войдут министры, высокопоставленные должностные лица, руководители компаний и ведущие экономические партнеры из ОАЭ.