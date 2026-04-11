Благодаря посредничеству ОАЭ состоялся обмен 350 пленными между Россией и Украиной

АБУ-ДАБИ, 11 апреля 2026 года (WAM) -- ОАЭ сообщили об успехе новых посреднических усилий между Россией и Украиной, в результате которых были освобождены 350 пленных — по 175 с каждой стороны. Таким образом, общее число пленных, обмен которых прошел при посредничестве ОАЭ, достигло 6 305.

В МИД ОАЭ выразили признательность обеим странам за сотрудничество с эмиратской стороной в рамках этих посреднических усилий, отметив, что это свидетельствует о поддержке инициатив, направленных на урегулирование кризиса между двумя странами.

В министерстве также отметили, что ОАЭ уже 21 раз успешно выступали посредником в подобных обменах. Как подчеркивается, это отражает глубину отношений ОАЭ с Россией и Украиной, доверие обеих стран и роль страны как надежного посредника в продвижении дипломатических и гуманитарных решений.

В МИД ОАЭ вновь подтвердили, что страна продолжит поддерживать все усилия, направленные на достижение всеобъемлющего политического урегулирования кризиса, снижение его гуманитарных последствий, а также укрепление перспектив мира, стабильности и процветания как в регионе, так и в мире.

В Абу-Даби прошли два раунда трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. Как отметили в МИД ОАЭ, это подтверждает приверженность страны диалогу и международному сотрудничеству, а также доверие к ее роли в содействии переговорам и создании условий для конструктивного общения.