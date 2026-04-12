Наследный принц Абу-Даби прибыл в Пекин с официальным визитом в Китай

ПЕКИН, 12 апреля 2026 года (WAM) -- Наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян прибыл в Пекин с официальным визитом в Китайскую Народную Республику. Визит направлен на дальнейшее укрепление двусторонних связей и развитие сотрудничества в ключевых приоритетных секторах.

Визит подчеркивает общее стремление ОАЭ и Китая к углублению всеобъемлющего стратегического партнерства и открытию новых возможностей для развития и экономического сотрудничества. Он также отражает совместный курс на расширение инвестиций в перспективные сектора с учетом меняющейся региональной и мировой рыночной конъюнктуры. Кроме того, визит подтверждает роль ОАЭ как одного из ведущих мировых торговых хабов, ключевого инвестиционного направления и стратегического партнера в продвижении устойчивого экономического роста.

Наследного принца сопровождает делегация высокого уровня, в состав которой входят Его Высочество шейх Заед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; специальный посланник президента ОАЭ в Китае, председатель Управления по исполнительным вопросам Халдун Халифа Аль Мубарак; министр промышленности и передовых технологий, управляющий директор и главный исполнительный директор группы ADNOC доктор Султан Ахмед Аль Джабер; министр инвестиций Мохамед Хасан Альсувейди; министр внешней торговли доктор Тани бин Ахмед Аль Зейуди; государственный министр в Министерстве иностранных дел Лана Заки Нуссейбе; государственный министр в Министерстве иностранных дел Саид Мубарак Аль Хаджери; генеральный секретарь Исполнительного совета Абу-Даби, председатель Офиса наследного принца Саиф Саид Гобаш; председатель Медиаофиса Абу-Даби, советник по стратегическим связям при Администрации наследного принца Мариам Ид Аль Мхейри.