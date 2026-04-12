Президент ОАЭ принял министра иностранных дел Индии

АБУ-ДАБИ, 12 апреля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян в воскресенье принял министра иностранных дел Республики Индия доктора Субраманьяма Джайшанкара.

В ходе встречи доктор Джайшанкар передал главе государства приветствия от премьер-министра Индии Нарендры Моди и пожелания дальнейшей безопасности и процветания ОАЭ. Президент ОАЭ, в свою очередь, попросил передать премьер-министру Индии ответные приветствия, а также пожелания дальнейшего прогресса и процветания Индии и ее народу.

Стороны обсудили сотрудничество в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства и соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между ОАЭ и Индией, а также пути дальнейшего развития двусторонних связей в соответствии с приоритетами развития двух стран и их взаимными интересами.

Они также рассмотрели ситуацию на Ближнем Востоке и ее серьезные последствия для региональной и международной безопасности и стабильности, а также влияние на безопасность морского судоходства, поставки энергоносителей и мировую экономику.

На встрече обсуждалась иранская террористическая агрессия, направленная против гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры в ОАЭ и других странах региона. Было отмечено, что она представляет собой нарушение суверенитета, а также международного права и норм.

Министр иностранных дел Индии вновь подтвердил солидарность своей страны с ОАЭ и поддержку всех мер, принимаемых для защиты суверенитета и обеспечения безопасности, а также территории и населения страны.

Во встрече приняли участие: наследный принц Дубая, заместитель премьер-министра и министр обороны ОАЭ Его Высочество шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум; заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян; заместитель председателя АП по специальным вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; советник президента ОАЭ шейх Мохамед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, а также ряд министров и должностных лиц.