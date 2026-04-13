Партия «Тиса» получила две трети мест в парламенте Венгрии, положив конец 16-летнему правлению Орбана

БУДАПЕШТ, 13 апреля 2026 года (WAM) -- Петер Мадьяр, как ожидается, станет следующим премьер-министром Венгрии после того, как его партия «Тиса» получила две трети мест в парламенте на выборах, сместив партию «Фидес» во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.

По итогам подсчета 97,35% голосов на выборах в воскресенье правоцентристская партия Мадьяра получила 138 из 199 мест в парламенте, набрав 53,6% голосов.

В свою очередь националистическая партия «Фидес» получила 55 мест при 37,8% голосов, свидетельствуют официальные данные. Орбан, находившийся у власти 16 лет, признал поражение, заявив: «Результат выборов для нас болезненный, но очевидный».

Явка составила почти 79% — это самый высокий показатель с момента окончания коммунистического периода в Венгрии.