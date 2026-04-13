Золото дешевеет на фоне укрепления доллара

13 апреля 2026 года (WAM) -- Цены на золото в понедельник снизились почти до недельного минимума на фоне укрепления доллара.

Спотовая цена на золото снизилась на 1,1% — до 4694,30 доллара за унцию, опустившись до самого низкого уровня с 7 апреля. Фьючерсы на золото в США с поставкой в июне подешевели на 1,4% — до 4717,80 доллара за унцию.

Среди других драгоценных металлов спотовая цена на серебро снизилась на 1,9% — до 74,45 доллара за унцию, платина подешевела на 1,3% — до 2019,35 доллара, тогда как палладий прибавил 0,7% — до 1531,50 доллара за унцию.