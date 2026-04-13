Циклон «Майла» унес жизни 11 человек в Папуа-Новой Гвинее

ПОРТ-МОРСБИ, 13 апреля 2026 года (WAM) -- По меньшей мере 11 человек погибли в результате сильного наводнения и оползней, вызванных тропическим циклоном «Майла». Циклон обрушился на Папуа-Новую Гвинею. Сильнее всего пострадали прибрежные районы, где были уничтожены целые деревни.

Национальная вещательная корпорация Папуа-Новой Гвинеи сообщила, что, по предварительным оценкам, стихия затронула более 10 тыс. человек, при этом еще около 20 тыс. человек в различных частях региона Бугенвиль срочно нуждаются в помощи.

Премьер-министр Джеймс Марапе заявил, что доступ к отдаленным населенным пунктам по-прежнему затруднен, тогда как сообщения о разрушениях продолжают поступать. Он добавил, что власти уже приступили к обеспечению пострадавших основными гуманитарными ресурсами, включая продовольствие, чистую воду, медицинскую помощь и временные укрытия.

Циклон также прошел по соседним Соломоновым Островам, причинив значительный ущерб в отдаленных районах.

Циклон «Майла» смещался над Соломоновым морем при скорости ветра, достигавшей почти 300 км в час, на короткое время усилившись до пятой категории, а затем ослабев до тропической депрессии.