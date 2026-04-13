Альянс BRIDGE объявил, что второй саммит BRIDGE стартует 28 ноября на острове Яс и продлится пять дней

АБУ-ДАБИ, 13 апреля 2026 года (WAM) -- Альянс BRIDGE объявил, что второй саммит BRIDGE пройдет с 28 ноября по 2 декабря 2026 года на острове Яс в Абу-Даби в партнерстве с Miral Group. В этом году саммит продлится пять дней. Об этом было объявлено на заседании совета директоров альянса BRIDGE под председательством Его Превосходительства Абдуллы бин Мохаммеда бин Бутти Аль Хамеда.

Совет рассмотрел итоги первого саммита и отметил, что он уже зарекомендовал себя как крупнейшая мировая площадка, объединяющая лидеров и ведущих представителей медиаиндустрии, сферы производства контента, культуры и креативных индустрий, а также инвесторов и лиц, принимающих решения. Саммит формирует единую платформу, создающую новые возможности для более эффективного сотрудничества и партнерства во всем мире.

На заседании также рассмотрели широкий круг вопросов, связанных с подготовкой саммита BRIDGE 2026, который пройдет в обновленном формате. В частности, обсуждался переход от ежегодного мероприятия к круглогодичной платформе, основанной на специализированных тематических треках. Они будут посвящены ключевым вызовам медиасектора, развитию партнерств и запуску практических инициатив в поддержку ответственных инноваций. Такой подход должен закрепить за BRIDGE статус глобального ориентира в вопросах достоверности информации и профессионального сотрудничества.

Его Превосходительство Абдулла Аль Хамед заявил на третьем заседании альянса, что предстоящий саммит BRIDGE 2026 станет не просто продолжением предыдущих сессий, а качественно новым этапом по трем направлениям. Саммит пройдет на острове Яс на более масштабной площадке, что отражает расширение его повестки и амбиций. Его продолжительность увеличится с трех до пяти дней, что даст больше времени для развития инноваций. Содержательная повестка будет сосредоточена на креативной экономике, достоверности информации и участии будущих поколений в формировании медиасреды, которая не только освещает события, но и создает возможности.

Он подчеркнул, что цель состоит в переходе от импульса к институционализации, от диалога к реализации, от объединения голосов к объединению усилий. По его словам, BRIDGE выступает мостом между различными геополитическими позициями и глобальными устремлениями.

Председатель альянса отметил, что следующий этап BRIDGE означает переход от формата мероприятия к системной модели, от сезонной активности к долгосрочному институциональному проекту, по-новому определяющему роль медиа в контексте развития, экономики и знаний.

Заместитель председателя альянса BRIDGE Его Превосходительство доктор Джамаль Аль Кааби подчеркнул, что новый формат саммита BRIDGE отражает переход ОАЭ от поддержки медиа, производства контента и индустрии развлечений к созданию собственных платформ в этих сферах. Он отметил, что BRIDGE является одним из наиболее значимых прикладных проектов в этой области. По его словам, второй саммит будет сосредоточен на углублении профессионального взаимодействия через структурированные механизмы, объединяющие инвесторов, продюсеров, медийные и технологические платформы, создателей контента и новаторов в рамках единой площадки. Ожидается, что это будет способствовать развитию бизнес-моделей, расширению совместного производства и облегчению доступа к региональным и мировым рынкам.

В ходе заседания члены альянса провели обстоятельное обсуждение, в ходе которого был высказан ряд ценных идей и оценок. Это подтвердило общее понимание того, что второй саммит BRIDGE несет еще большую ответственность, чем первый. Теперь задача заключается не в том, чтобы доказать жизнеспособность самой идеи, а в том, чтобы усилить ее влияние и превратить импульс, возникший после первого саммита, в устойчивый институциональный курс, рассчитанный на долгосрочную перспективу.

Участники обсуждения подчеркнули, что предстоящий саммит должен стать площадкой для выработки решений, а не только для диалога, и обеспечить измеримые практические результаты, соответствующие реальному весу институтов, входящих в альянс.