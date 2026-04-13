БРЮССЕЛЬ, 13 апреля 2026 года (WAM) -- Цены на газ в Европе выросли на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке после провала переговоров о прекращении огня между Ираном и США, сообщает агентство Belga.

В понедельник утром цены на газ на нидерландском эталонном рынке выросли примерно на 12% — почти до 49 евро за мегаватт-час с поставкой в мае. В течение ночи цены кратковременно поднимались почти на 18%, достигая 51 евро.

Рост цен последовал после заявления США о введении морской блокады, распространяющейся на суда, входящие в и выходящие из иранских портов. Этот шаг был предпринят после безуспешных переговоров между Вашингтоном и Тегераном о прекращении огня.

Президент США Дональд Трамп заявил, что меры вступают в силу немедленно. Военные подтвердили, что их исполнение начнется с 16:00 по бельгийскому времени. Блокада распространяется на суда, входящие в и выходящие из иранских портов, однако суда, проходящие через Ормузский пролив в другие страны, затронуты не будут.

Рынки отреагировали быстро. Нефть Brent подорожала более чем на 7% — до уровня выше 102 долларов за баррель, тогда как нефть WTI выросла более чем на 8% — почти до 105 долларов за баррель.

Ормузский пролив остается ключевым маршрутом для мировых поставок нефти: через него проходит около пятой части мирового объема. Неопределенность вокруг того, насколько строго будет соблюдаться блокада и можно ли ее обойти, продолжает оказывать давление на рынки.