Президент ОАЭ и король Бахрейна обсудили братские отношения и региональные события

МАНАМА, 13 апреля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян в ходе братского визита в Бахрейн встретился с королем страны Его Величеством Хамадом бин Исой Аль Халифой.

Стороны обсудили тесные связи и сотрудничество между ОАЭ и Бахрейном, а также пути дальнейшего укрепления отношений в соответствии с приоритетами развития и взаимными интересами.

Его Величество приветствовал Его Высочество. В ходе теплой беседы лидеры подтвердили глубину отношений между двумя странами и общую приверженность продолжению консультаций и координации, особенно в свете региональных событий.

Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и ее серьезные последствия для региональной и международной безопасности и стабильности, а также влияние на морскую безопасность, поставки энергоносителей и мировую экономику.

В ходе встречи стороны затронули иранскую террористическую агрессию, направленную против гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры в ОАЭ, Бахрейне и других странах региона, отметив, что она представляет собой нарушение суверенитета, международного права и норм и подрывает региональный мир и безопасность.

На встрече присутствовали наследный принц Дубая, заместитель премьер-министра и министр обороны ОАЭ Его Высочество шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум; заместитель председателя АП по специальным вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; советник президента ОАЭ шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, а также ряд официальных лиц.

С бахрейнской стороны на встрече присутствовали наследный принц и премьер-министр Его Королевское Высочество принц Салман бин Хамад Аль Халифа; советник по национальной безопасности, командующий Королевской гвардией и генеральный секретарь Высшего совета обороны Королевства Бахрейн генерал-лейтенант Его Высочество шейх Насер бин Хамад Аль Халифа; первый заместитель председателя Высшего совета по делам молодежи и спорта, председатель Главного управления по спорту и председатель Олимпийского комитета Бахрейна Его Высочество шейх Халид бин Хамад Аль Халифа, а также ряд официальных лиц.