В ОАЭ в ближайшие дни ожидаются дожди и пыльный ветер

АБУ-ДАБИ, 14 апреля 2026 года (WAM) -- Национальный центр метеорологии ОАЭ прогнозирует до субботы высокую влажность в утренние часы, переменную облачность, местами небольшой дождь и пыльный ветер.

Во вторник утром местами ожидается туман, в западных и южных районах возможны небольшие дожди. Северо-западный ветер усилится, местами поднимая песок и пыль и ухудшая видимость. Волнение моря — от умеренного до бурного.

В среду погодные условия в целом сохранятся: временами будет пыльно, днем на побережье возможны небольшие дожди. Скорость ветра местами может достигать 50 км/ч.

В четверг ожидается более спокойная погода — от ясной до переменно облачной, при этом местами не исключен пыльный ветер.

В пятницу утром вновь повысится влажность, возможен туман, а на островах и в прибрежных районах — небольшой дождь.

В субботу прогнозируется в целом ясная погода и ослабление ветра. Волнение в Заливе и Оманском море уменьшится до слабого.