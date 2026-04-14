Министр иностранных дел ОАЭ поздравил главу МИД Мексики с назначением и обсудил с ним двусторонние отношения и ситуацию в регионе

АБУ-ДАБИ, 14 апреля 2026 года (WAM) -- Вице-премьер, министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бин Заед Аль Нахайян в ходе телефонного разговора поздравил Роберто Веласко Альвареса с назначением на пост министра иностранных дел Мексики.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили двусторонние отношения, направления сотрудничества и совместной работы, а также возможности для роста в различных секторах в интересах обеих стран.

Шейх Абдалла пожелал Роберто Веласко Альваресу успехов на новом посту и подтвердил готовность к совместной работе по укреплению сотрудничества и партнерства в интересах развития обеих стран.

Стороны также рассмотрели последние события в регионе. Министр иностранных дел Мексики, в свою очередь, подтвердил полную солидарность своей страны с ОАЭ после неспровоцированных и террористических ракетных атак Ирана.