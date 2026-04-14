Министр иностранных дел ОАЭ обсудил по телефону ситуацию в регионе с коллегами из ряда стран

АБУ-ДАБИ, 14 апреля 2026 года (WAM) -- Вице-премьер, министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бин Заед Аль Нахайян в ходе телефонных разговоров с рядом министров иностранных дел дружественных и братских стран обсудил развитие ситуации в регионе после неспровоцированных и террористических ракетных атак Ирана по ОАЭ и ряду государств региона.

Телефонные переговоры состоялись с министром иностранных дел Кувейта шейхом Джаррой Джабером Аль-Ахмадом Аль Сабахом, министром иностранных дел Королевства Нидерландов Томом Берендсеном и министром иностранных дел Республики Сингапур Вивианом Балакришнаном.

Шейх Абдалла выразил министрам благодарность и признательность за солидарность их стран с ОАЭ, подтвердив, что все жители и гости страны находятся в безопасности.

В ходе бесед стороны также обсудили последние события после объявления президентом США Дональдом Трампом о введении двухнедельного режима прекращения огня между Соединенными Штатами и Ираном.

Кроме того, была подчеркнута необходимость консолидированных международных усилий для установления прочного мира в регионе и укрепления основ безопасности и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях.