Спецпосланник президента ОАЭ в Китае провел встречу с главой МИД КНР в ходе визита наследного принца Абу-Даби в Китай

ПЕКИН, 14 апреля 2026 года (WAM) -- В понедельник в Пекине специальный посланник президента ОАЭ в Китае, председатель Управления по исполнительным вопросам Халдун Халифа Аль Мубарак встретился с министром иностранных дел КНР Ван И. Встреча прошла в рамках официального визита наследного принца Абу-Даби Его Высочества шейха Халеда бин Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна в Китай.

Во встрече приняли участие министр промышленности и передовых технологий ОАЭ доктор Султан бин Ахмед Аль Джабер и государственный министр Лана Нуссейбе.

Стороны обсудили двусторонние отношения между ОАЭ и КНР в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства, которое укрепляет связи между двумя дружественными государствами и их народами и подтверждает взаимную приверженность развитию сотрудничества в различных сферах.

Кроме того, участники встречи обсудили ряд вопросов региональной и международной повестки, подчеркнув важность продолжения совместной координации.