Правитель Умм-эль-Кайвайна распорядился выделить гражданам участки под строительство жилья

УММ-ЭЛЬ-КАЙВАЙН, 14 апреля 2026 года (WAM) -- По распоряжению члена Высшего совета ОАЭ, правителя Умм-эль-Кайвайна шейха Сауда бин Рашида Аль Муаллы 241 гражданину будут предоставлены земельные участки под строительство жилья. Эта мера направлена на обеспечение достойных условий жизни и укрепление семейной стабильности.

Как отметили власти, решение отражает внимание шейха Сауда к потребностям граждан эмирата и стремление повышать качество их жизни в русле общей политики ОАЭ в сфере социального благополучия.

Компетентные органы сообщили, что распределение участков пройдет в соответствии с установленными процедурами, обеспечивающими прозрачность и справедливость. В дальнейшем также планируется объявить о новых жилищных инициативах и проектах.