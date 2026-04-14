Мансур бин Заед принял вице-премьера Узбекистана

АБУ-ДАБИ, 14 апреля 2026 года (WAM) -- Вице-президент, вице-премьер, глава Администрации президента ОАЭ шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян принял во вторник во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби вице-премьера Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева и сопровождающую его делегацию.

В ходе встречи стороны обсудили пути укрепления двусторонних отношений между ОАЭ и Узбекистаном, а также перспективы развития сотрудничества в различных сферах в интересах двух дружественных стран и народов.

Во встрече также принял участие министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Мохамед Аль Мазруи.