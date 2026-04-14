Наследный принц Абу-Даби завершил официальный визит в Китай

ПЕКИН, 14 апреля 2026 года (WAM) -- Наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян завершил официальный визит в Китайскую Народную Республику.

Визит был направлен на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства между ОАЭ и Китаем в приоритетных секторах, а также развитие экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

В ходе визита наследный принц Абу-Даби встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Стороны обсудили дальнейшее укрепление двусторонних отношений и расширение сотрудничества по ключевым направлениям, представляющим взаимный стратегический интерес.

Наследный принц Абу-Даби выразил признательность за теплый прием и гостеприимство, а также пожелал Китаю и его народу дальнейшего прогресса, развития и процветания.