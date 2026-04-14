Аэропорт Дубая вошел в число самых загруженных в мире, обслужив 95,2 млн пассажиров в 2025 году

МОНРЕАЛЬ, 14 апреля 2026 года (WAM) -- Международный аэропорт Дубая вошел в число самых загруженных аэропортов мира по объему международных пассажирских перевозок: в 2025 году он обслужил 95,2 млн пассажиров, вновь подтвердив статус одного из ключевых мировых авиаузлов.

Об этом говорится в опубликованном во вторник рейтинге Международного совета аэропортов (ACI), в котором отмечается ключевая роль крупнейших аэропортов в обеспечении глобального авиасообщения, пассажирских перевозок и торговли.

По общему пассажиропотоку Международный аэропорт Дубая занял второе место в мире. Первое место сохранил аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте, обслуживший 106,3 млн пассажиров, третьим стал аэропорт Ханэда в Токио.

В рейтинге ACI представлены ведущие мировые авиаузлы по общему числу пассажиров, международному пассажиропотоку, объемам авиагрузов и количеству взлетов и посадок. Эти аэропорты играют ключевую роль в мировой системе воздушного транспорта, способствуя международному сообщению и эффективному перемещению пассажиров и грузов.