Управление ООН предупредило о росте числа кожных заболеваний в местах размещения переселенцев в Газе

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля 2026 года (WAM) -- Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) предупредило о росте числа кожных заболеваний в местах размещения переселенцев по всему сектору Газа.

По данным управления, в половине таких мест у людей выявлены кожные заболевания, при этом число случаев продолжает расти.

Кроме того, в этих местах часто фиксируется появление грызунов и вредителей. ООН и ее гуманитарные партнеры поставили механические ловушки и провели химическую обработку, однако такие меры принимаются лишь в ограниченном масштабе и в основном с использованием имеющихся на месте средств.