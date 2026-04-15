Четыре человека погибли, более 30 тыс. человек покинули дома из-за ливней в Доминикане

САНТО-ДОМИНГО, 15 апреля 2026 года (WAM) -- Четыре человека погибли, более 30 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за сильных дождей, которые шли в Доминиканской Республике в последние несколько дней под влиянием области низкого давления.

Как сообщил Центр по чрезвычайным операциям Доминиканской Республики, ливни повредили более 6 тыс. домов, оставили без питьевой воды свыше 1 млн человек и отрезали от внешнего мира 28 районов.

Власти объявили повышенную готовность в 28 из 32 провинций страны.