Золото снизилось на фоне укрепления доллара

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля 2026 года (WAM) -- В среду цены на золото немного снизились на фоне укрепления доллара, отступив от максимума за месяц.

По состоянию на 02:49 по Гринвичу золото на спотовом рынке подешевело на 0,3%, до 4828,07 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии цена поднималась до самого высокого уровня с 18 марта.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в июне оставались на уровне 4851,30 доллара за унцию.

Среди других драгоценных металлов серебро на спотовом рынке выросло в цене на 0,8%, до 80,15 доллара за унцию, платина — на 1,1%, до 2126,14 доллара, тогда как палладий подешевел на 0,1%, до 1585,60 доллара за унцию.