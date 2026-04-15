В Аджмане число поездок на такси в первом квартале превысило 3,32 млн

АДЖМАН, 15 апреля 2026 года (WAM) -- Управление транспорта Аджмана сообщило, что в первом квартале 2026 года число поездок на такси достигло 3 322 268. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 3 146 769. Таким образом, количество поездок выросло на 175 499, или примерно на 5,6%.

Исполнительный директор Корпорации общественного транспорта и лицензирования Сами Али Аль Джаллаф заявил, что рост числа поездок отражает увеличение спроса на услуги такси в эмирате, а также высокий уровень безопасности и готовности службы благодаря использованию современных, хорошо оснащенных автомобилей, соответствующих самым высоким стандартам.

Он отметил, что такси остается важной частью транспортной системы Аджмана, играя ключевую роль в обеспечении ежедневных перевозок благодаря своей эффективности и гибкости.

По его словам, управление продолжает развивать услуги, обновлять автопарк и внедрять современные решения для улучшения дорожного движения и качества жизни в эмирате.