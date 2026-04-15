Президент ОАЭ присвоил директору Национального центра метеорологии статус министра

АБУ-ДАБИ, 15 апреля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян издал федеральный указ о присвоении директору Национального центра метеорологии Абдулле Ахмеду Аль-Мандусу статуса министра.

Указ вступает в силу со дня подписания и будет опубликован в официальном вестнике.

Абдулла Ахмед Аль-Мандус считается одним из ведущих представителей ОАЭ в сфере метеорологии на региональном и международном уровнях. В настоящее время он возглавляет Всемирную метеорологическую организацию, а также занимает пост директора Национального центра метеорологии.

Как отмечается, Аль-Мандус внес вклад в развитие метеорологической отрасли в ОАЭ и укрепление ее технической базы, что способствовало повышению точности прогнозов погоды и готовности страны к климатическим изменениям. Он также курировал передовые национальные программы в области увеличения осадков и модификации погоды.

Аль-Мандус имеет докторскую степень по метеорологии Белградского университета в Сербии, степень магистра метеорологии Университета Витватерсранда в ЮАР и степень бакалавра метеорологии Университета Сент-Луиса в США.