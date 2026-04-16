Шейх Шахбут бин Нахайян принял участие в международной конференции по Судану в Берлине

БЕРЛИН, 16 апреля 2026 года (WAM) -- Государственный министр ОАЭ шейх Шахбут бин Нахайян Аль Нахайян принял участие в третьей Международной конференции по Судану, состоявшейся в Берлине. Организаторами форума выступили Германия, Европейский союз, Франция, Великобритания, США и Африканский союз.

Конференция прошла в рамках продолжающихся международных усилий по поддержке Судана, основанных на итогах встреч в Париже в 2024 году и Лондоне в 2025 году. Эти усилия направлены на укрепление безопасности и стабильности, а также продвижение политического процесса под руководством гражданских сил.

Участники конференции, приуроченной к третьей годовщине войны в Судане, обсудили меры по расширению гуманитарного реагирования на фоне продолжающегося конфликта, от которого в первую очередь страдает гражданское население. В центре внимания также были усилия по достижению прекращения огня, поддержка всеобъемлющего политического урегулирования и перехода к гражданскому управлению.

Государственный министр шейх Шахбут бин Нахайян Аль Нахайян заявил о настоятельной необходимости прекращения войны, которая по-прежнему тяжело сказывается на гражданском населении. Он также осудил все нарушения со стороны обеих сторон конфликта и подчеркнул важность защиты мирных жителей.

Он подтвердил, что позиция ОАЭ по кризису в Судане остается неизменной с начала конфликта в апреле 2023 года. По его словам, приоритетами ОАЭ являются немедленное прекращение огня, скорейшее достижение гуманитарного перемирия между двумя противоборствующими сторонами в Судане, мирное урегулирование конфликта через независимый переходный процесс под руководством гражданских сил, а также преодоление острого гуманитарного кризиса путем срочного предоставления помощи.

Он отметил, что на четырехсторонних консультациях ОАЭ последовательно призывают к немедленному и безусловному гуманитарному перемирию для обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа на всей территории Судана, достижения устойчивого прекращения огня и поддержки переходного процесса, ведущего к формированию гражданского правительства, независимого от воюющих сторон и экстремистских группировок.

Государственный министр также подчеркнул важность согласованных региональных и международных усилий и заявил о необходимости сделать все возможное для прекращения гражданской войны. Он вновь подтвердил общую приверженность всем инициативам, направленным на облегчение страданий суданского народа и поддержку его законных стремлений к безопасности, стабильности и достойной жизни.

На полях конференции государственный министр шейх Шахбут бин Нахайян Аль Нахайян также провел встречи с рядом официальных лиц. Стороны обсудили региональные события и пути укрепления координации и сотрудничества в поддержку международного мира и безопасности.

ОАЭ подтверждают неизменную приверженность поддержке всех усилий по преодолению этого катастрофического кризиса и намерены продолжать сотрудничество с региональными и международными партнерами, особенно в Африке, для содействия стабильности и устойчивому развитию в Судане. Такой подход отражает ценности гуманитарной солидарности, лежащие в основе политики ОАЭ.