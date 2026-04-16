Золото растет на фоне ослабления доллара

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля 2026 года (WAM) -- Цены на золото в четверг выросли на фоне ослабления доллара и снижения доходности казначейских облигаций США.

По состоянию на 04:55 по Гринвичу спотовая цена на золото увеличилась на 0,9 процента и достигла 4830,82 доллара за унцию.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в июне выросли на 0,6 процента до 4853,40 доллара за унцию.

Среди других драгоценных металлов спотовая цена на серебро выросла на 2 процента до 80,61 доллара за унцию, платина подорожала на 1,6 процента до 2143,08 доллара за унцию, палладий на 1,4 процента до 1592,84 доллара за унцию.