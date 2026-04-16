В России разработан алгоритм, повышающий безопасность полетов в космосе

МОСКВА, 15 апреля 2026 года (WAM) -- Профессор инженерной академии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) Андрей Баранов разработал алгоритмы, которые позволяют быстро определять параметры маневра космического аппарата по минимуму данных – одному или двум измерениям с Земли. Разработка позволяет мгновенно отслеживать активные спутники и предсказывать траектории движения так называемого космического мусора, снижая риск столкновений на орбите, сообщается на сайте вуза, передает TV BRICS.

Отмечается, что в настоящее время на околоземных орбитах находится порядка 5 тыс. маневрирующих спутников. Они постоянно меняют свою орбиту: корректируют положение, уклоняются от обломков или выполняют новые задачи. Традиционные методы расчета новой орбиты требуют длительных наблюдений (нескольких сеансов связи или серий измерений), что повышает опасность случайного сближения с другими объектами в космосе. Профессор РУДН доказал, что для определения орбиты после маневра достаточно одного-двух коротких замеров.

«Космос перестает быть пустым – вокруг Земли настоящая «пробка» из спутников и обломков. Чем быстрее мы поймем, куда после маневра полетит объект, тем безопаснее будут полеты. Наша методика позволяет делать это по двум углам – как штурман по звездам определяет курс, только у нас это делает математика», – рассказывает ученый.

Формула использует серию измерений длительностью в несколько секунд или минут. По этим данным новый алгоритм восстанавливает полную картину: где, когда и с какой силой включился двигатель, как изменилась орбита и куда теперь направляется спутник.

Кроме того, новый метод позволяет оценивать неучтенные возмущения, действующие на пассивные объекты: старые ступени ракет, обломки, в том числе тонкие мембранные конструкции с большой площадью поверхности. Для таких объектов традиционные модели возмущений (солнечное давление, сопротивление атмосферы) работают плохо, и их орбиту часто предсказывают с ошибкой. Новый метод позволяет вычислить постоянное возмущающее ускорение по одной паре измерений и затем учесть его при расчете будущего движения.

Сообщается, что результаты исследования уже протестированы на реальных данных с геостационарных спутников. В экспериментах ошибка определения параметров маневра составила лишь доли процента. Метод РУДН готов к практическому внедрению в центрах слежения за космическим пространством.