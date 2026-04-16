Лидеры ОАЭ поздравили То Лама с избранием на пост президента Вьетнама

АБУ-ДАБИ, 16 апреля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительную телеграмму генеральному секретарю Коммунистической партии Вьетнама То Ламу по случаю его избрания президентом Социалистической Республики Вьетнам.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации Президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян также направили поздравительные телеграммы президенту Вьетнама.