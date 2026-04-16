Президент ОАЭ получил письменное послание от президента Казахстана

АБУ-ДАБИ, 16 апреля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян получил письменное послание от президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, касающееся двусторонних отношений и путей расширения совместного сотрудничества.

Письменное послание принял вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян в ходе встречи во дворце Каср Аль Ватан в Абу-Даби со специальным посланником президента Республики Казахстан, советником президента Республики Казахстан по международным вопросам Ернаром Мергалымовичем Лазаром.

В ходе встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество между ОАЭ и Казахстаном и пути дальнейшего развития взаимодействия в различных сферах в интересах двух стран и в поддержку устойчивого развития.

Стороны также обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Во встрече приняли участие ряд высокопоставленных должностных лиц.