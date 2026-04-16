ЭЛЬ-АРИШ, 16 апреля 2026 года (WAM) -- Плавучий госпиталь ОАЭ в Эль-Арише принял семь пациентов из сектора Газа на лечение в рамках продолжающейся гуманитарной операции «Благородный рыцарь 3».

С прибытием новых пациентов общее число прошедших лечение в госпитале с момента возобновления работы КПП Рафах в начале февраля достигло 73. После их поступления медицинские бригады незамедлительно приступили к обследованию и определению плана лечения.

Госпиталь оказывает жителям Газы комплексную медицинскую помощь, включая диагностику, хирургическое лечение, физиотерапию и диализ, в рамках специализированной системы лечения.

Работу госпиталя в круглосуточном режиме обеспечивают эмиратская медицинская и административная команды при поддержке индонезийских специалистов, что позволяет бесперебойно оказывать помощь и оперативно принимать пациентов.

Инициатива отражает неизменную гуманитарную поддержку ОАЭ сектору Газа и приверженность страны оказанию медицинской помощи в условиях сохраняющихся вызовов.