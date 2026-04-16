Президент ОАЭ принял верительные грамоты новых послов

АБУ-ДАБИ, 16 апреля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял сегодня верительные грамоты ряда новых послов в ОАЭ.

В ходе церемонии Его Высочество приветствовал послов и пожелал им успехов в укреплении сотрудничества между ОАЭ и их государствами. Он также отметил, что им будет оказана вся необходимая поддержка для успешной работы.

Президент ОАЭ также подчеркнул, что курс страны направлен на укрепление сотрудничества и развитие партнерств в интересах народа ОАЭ и народов мира.

Верительные грамоты вручили посол Республики Зимбабве Айзек Ананиас Мойо, посол Королевства Таиланд Болбонгсе Вангпхен и посол Китайской Народной Республики Цзэн Цзисинь.

На церемонии присутствовали заместитель председателя Администрации Президента по специальным вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, советник Президента ОАЭ шейх Мохамед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, а также ряд министров и должностных лиц.