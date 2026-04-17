ОАЭ приветствовали объявление о прекращении огня между Ливаном и Израилем и отметили усилия президента США

АБУ-ДАБИ, 17 апреля 2026 года (WAM) -- ОАЭ приветствовали объявление президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Ливаном и Израилем, отметив его дипломатические усилия, способствовавшие достижению этой договоренности.

Министерство иностранных дел ОАЭ выразило надежду, что этот шаг станет позитивным импульсом к созданию условий, способствующих укреплению стабильности в регионе, и подчеркнуло важность продолжения эффективной международной координации для недопущения дальнейшей эскалации и снижения гуманитарных и связанных с безопасностью рисков в регионе.

Министерство вновь подтвердило полную солидарность ОАЭ с правительством Ливана и поддержку страны на этом критическом этапе, включая усилия по установлению полного государственного контроля над оружием и ликвидации террористических организаций.

ОАЭ также подтвердили неизменную приверженность поддержке единства, суверенитета и территориальной целостности Ливана, а также братского ливанского народа в его стремлении к безопасности, стабильности, развитию и процветанию.