При крушении вертолета в Индонезии погибли восемь человек

ДЖАКАРТА, 17 апреля 2026 года (WAM) -- Восемь человек погибли в результате крушения вертолета в индонезийской провинции Западный Калимантан. Об этом в пятницу сообщили власти. Поисковые службы продолжают эвакуацию тел погибших и обломков.

Глава спасательного агентства Индонезии Мохаммад Сьяфии сообщил, что вертолет Airbus H130 потерял связь утром в четверг, спустя пять минут после вылета с территории плантации в округе Мелави.

По его словам, вертолет разбился в труднодоступном лесном районе с холмистым рельефом. Спасатели обнаружили обломки, предположительно хвостовую часть вертолета, примерно в трех километрах к западу от места потери связи.