Президент ОАЭ посетил правителя Аджмана

АДЖМАН, 17 апреля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян посетил члена Высшего совета и правителя Аджмана Его Высочество шейха Хумайда бин Рашида Аль Нуайми. Во встрече также принял участие наследный принц Аджмана Его Высочество шейх Аммар бин Хумайд Аль Нуайми.

В ходе встречи стороны обменялись пожеланиями здоровья и благополучия, а также обсудили ряд вопросов, касающихся страны и ее граждан.

Стороны подтвердили, что расширение возможностей граждан ОАЭ остается в центре планов развития и одним из главных национальных приоритетов. Они также подчеркнули, что страна уверенно движется к достижению своих целей, формируя модель развития, направленную на повышение качества жизни, благополучия общества, его сплоченности и стабильности.

Стороны также выразили надежду на дальнейшее сохранение в ОАЭ безопасности, процветания и благополучия.

На встрече присутствовали заместитель председателя Администрации Президента по особым вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, советник Президента ОАЭ Его Превосходительство шейх Мохамед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, а также ряд шейхов, министров и официальных лиц.