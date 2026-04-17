Член ФНС ОАЭ провела заседание Постоянного комитета по устойчивому развитию в рамках ассамблеи МПС

СТАМБУЛ, 17 апреля 2026 года (WAM) -- Член парламентской группы Федерального национального совета ОАЭ в Межпарламентском союзе и председатель Постоянного комитета по устойчивому развитию Мира Султан Аль Сувайди провела заседание комитета в рамках 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза и 217-й сессии Руководящего совета, проходящих в Стамбуле по приглашению Великого национального собрания Турции.

В заседании принял участие член парламентской группы ФНС ОАЭ в Межпарламентском союзе Халид Омар Аль Харджи.

Комитет утвердил краткий отчет о предыдущем заседании, а также обсудил проект резолюции «Построение справедливой и устойчивой мировой экономики: роль парламентов в борьбе с протекционизмом, снижении тарифов и предотвращении уклонения корпораций от уплаты налогов».

По итогам заседания комитет принял резолюцию, подтвердив роль парламентов в поддержке устойчивого экономического роста и продвижении принципов справедливости в мировой экономике.