Совет азиатско-африканских парламентов призвал осудить атаки Ирана

СТАМБУЛ, 16 апреля 2026 года (WAM) -- Совет азиатско-африканских парламентов призвал Генеральную ассамблею Межпарламентского союза, которая проходит в Стамбуле, четко осудить атаки Ирана и связанных с ним вооруженных группировок на территории стран Совета сотрудничества арабских государств Залива.

Первый вице-председатель совета Сауд Аль-Худжайлан заявил, что речь идет о неоправданной эскалации и грубом нарушении международного права и гуманитарных норм. По его словам, такие действия представляют прямую угрозу суверенитету, безопасности и стабильности государств.

Он подчеркнул, что совет считает важным укрепление единства стран Залива в условиях текущих региональных событий. По его словам, ситуация требует четкой и ответственной позиции международного сообщества, основанной на уважении суверенитета государств, соблюдении международного права, а также поддержке усилий по снижению напряженности и поддержанию международного мира и безопасности.