ООН приветствовала заявление Ирана об открытии Ормузского пролива для коммерческого судоходства в период режима прекращения огня

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля 2026 года (WAM) -- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал объявление Ирана о полном открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов на оставшийся срок действия режима прекращения огня.

Как сообщил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, глава всемирной организации расценил этот шаг как движение в правильном направлении.

Гутерриш подчеркнул, что позиция ООН остается неизменной: необходимо полностью восстановить международные права и свободы судоходства в Ормузском проливе, и все стороны должны их соблюдать.