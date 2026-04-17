ООН предупреждает о продолжающихся ударах Израиля по сектору Газа

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля 2026 года (WAM) -- ООН призвала к срочной защите гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры, подчеркнув, что они ни при каких обстоятельствах не должны становиться целями. Этот призыв прозвучал на фоне ежедневных сообщений о продолжающихся ударах Израиля по всем пяти мухафазам сектора Газа с воздуха, с моря и с применением артиллерии. В результате этих атак в жилых районах есть погибшие и раненые.

Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в Газе нигде нет гарантий безопасности для мирных жителей. По его словам, накануне в Дейр-эль-Балахе был нанесен удар по медицинскому центру Магази, находящемуся под управлением Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), в результате чего пострадали люди и был причинен значительный ущерб.

Несмотря на сохраняющиеся риски, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) продолжает доставку помощи в рамках совместного механизма реагирования. Благодаря этой инициативе на прошлой неделе более 300 семей получили предметы первой необходимости, включая палатки, одеяла и бытовые принадлежности, для поддержки пострадавших как от конфликта, так и от тяжелых погодных условий.