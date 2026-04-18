Генсек ССАГЗ приветствовал роль ОАЭ в принятии резолюции Юридического комитета ИМО

ЭР-РИЯД, 18 апреля 2026 года (WAM) -- Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Залива Джасем Мохамед Аль-Будайви приветствовал резолюцию, принятую Юридическим комитетом Международной морской организации (ИМО) на его 113-й сессии, в которой решительно осуждаются закрытие Ираном Ормузского пролива, нападения на суда в регионе и угрозы в их адрес, а также атаки на территории государств - членов ССАГЗ и Иордании.

Он также приветствовал осуждение комитетом угроз Ирана, связанных с возможной установкой морских мин в Ормузском проливе и прилегающих водах Залива, а также введением платы за проход судов через пролив, о чем ранее сообщалось.

Генсек ССАГЗ высоко оценил роль ОАЭ в подготовке этой резолюции и подчеркнул важность ее выполнения международным сообществом в соответствии с международным правом, а также обеспечения беспрепятственного прохода судов через пролив.