На западе Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9

ДЖАКАРТА, 19 апреля 2026 года (WAM) -- На западе Индонезии в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,9.

Согласно заявлению Агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, эпицентр находился в 48 километрах к северо-западу от района Ниас у острова Суматра, очаг залегал на глубине 10 километров.

Индонезия регулярно подвергается землетрясениям, поскольку расположена в зоне Тихоокеанского огненного кольца, где сходятся несколько тектонических плит, что обусловливает высокую сейсмическую и вулканическую активность.