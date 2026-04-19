В Абу-Даби завершился 8-й чемпионат ОАЭ по ММА

АБУ-ДАБИ, 19 апреля 2026 года (WAM) -- В Абу-Даби на арене Mubadala Arena завершился 8-й чемпионат ОАЭ по смешанным единоборствам.

Двухдневный турнир, организованный Федерацией ОАЭ по джиу-джитсу и смешанным единоборствам, был нацелен на отбор перспективных спортсменов для национальной сборной.

В заключительный день состоялись поединки в категориях Youth A и Adult. Член совета директоров федерации Юсеф Абдулла Аль Баттран отметил высокий уровень организации турнира и профессиональную подготовку его участников. Он также обратил внимание на большое число семей среди зрителей, связав это с инициативой «Год семьи».

Спортсмены ADMA Academy, в том числе победитель турнира Саиф Сауд Аль Джунаиби и бронзовый призер Хамза Аль Килани, отметили значение чемпионата для профессионального роста спортсменов.