Заполняемость отелей Фуджейры достигла пиковых значений в начале 2026 года

ФУДЖЕЙРА, 19 апреля 2026 года (WAM) -- Заполняемость отелей в Фуджейре в начале 2026 года достигла рекордных значений — от 95 до 100 процентов.

Росту числа посетителей способствовали горный рельеф эмирата и развитая туристическая инфраструктура.

В Управлении по туризму Фуджейры отметили, что эти показатели отражают устойчивый рост отрасли.

В ведомстве подчеркнули, что такая динамика говорит об эффективности государственных мер по расширению туристического предложения и повышению международной привлекательности эмирата.

Ожидается, что высокие показатели будут способствовать дальнейшему притоку инвестиций в инфраструктуру и развитию туристических и рекреационных объектов региона.