Продажи электромобилей в Европе выросли на фоне рекордных цен на бензин

БЕРЛИН, 20 апреля 2026 года (WAM) -- В первом квартале 2026 года продажи электромобилей на основных рынках Европы выросли почти на треть. Росту способствовало резкое повышение цен на бензин на фоне войны в Иране, что усилило спрос на электромобили как альтернативу автомобилям с двигателями внутреннего сгорания.

По данным ассоциации E-Mobility Europe и компании New Automotive, число регистраций электромобилей на аккумуляторных батареях (BEV) выросло на 29,4 процента в годовом выражении почти до 560 тыс. автомобилей.

В марте показатель вырос на 51,3 процента и превысил 240 тыс. автомобилей в 15 европейских странах.

На пяти крупнейших рынках электромобилей Европы — в Германии, Франции, Испании, Италии и Польше — продажи электромобилей с начала года выросли более чем на 40 процентов. По оценкам, в марте доля электрических автомобилей среди всех новых регистраций в странах ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли составила 21,2 процента.