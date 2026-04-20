Цены на золото снизились на фоне укрепления доллара

ЛОНДОН/НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля 2026 года (WAM) -- Цены на золото в понедельник снизились на фоне укрепления доллара.

По состоянию на 03:51 по Гринвичу спотовая цена на золото снизилась на 0,7 процента до 4793,98 доллара США за унцию. Ранее в ходе сессии она опускалась до минимального уровня с 13 апреля.

Фьючерсы на золото с поставкой в июне снизились на 1,4 процента до 4813,60 доллара за унцию.

Спотовая цена на серебро снизилась на 0,9 процента до 80,04 доллара за унцию, платина — на 0,5 процента до 2093,56 доллара, тогда как цена палладия практически не изменилась и составила 1558,60 доллара за унцию.