Спикер ФНС ОАЭ встретился с председателем Совета Федерации РФ

СТАМБУЛ, 20 апреля 2026 года (WAM) -- Председатель Федерального национального совета ОАЭ (ФНС) Сакр Гобаш встретился с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко на полях 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза, которая проходит в Стамбуле.

В ходе встречи стороны подтвердили высокий уровень и устойчивый характер отношений между ОАЭ и Российской Федерацией, подчеркнув важность их дальнейшего развития на всех уровнях, прежде всего в парламентской сфере, посредством активизации координации, обмена визитами и расширения контактов.

Российская сторона вновь подтвердила поддержку ОАЭ, осудила атаки, направленные против страны, и выразила искренние соболезнования семьям погибших.

Сакр Гобаш выразил признательность России за ее позицию и роль в данном вопросе, подчеркнув важность продолжения сотрудничества и координации в целях укрепления безопасности и стабильности, что, по его словам, отражает прочность двустороннего партнерства.

Он приветствовал Валентину Матвиенко, отметив, что двусторонние встречи представляют важную возможность для обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также для обсуждения путей укрепления парламентского сотрудничества между двумя сторонами.

Он подчеркнул важность продолжения координации между двумя странами на региональных и международных площадках, а также отметил совпадение позиций ОАЭ и России по многим вопросам, выразив стремление ОАЭ открыть новые горизонты для совместного сотрудничества.

Сакр Гобаш указал на террористические атаки и угрозы со стороны Ирана, направленные с 28 февраля 2026 года против ОАЭ и ряда стран Совета сотрудничества арабских государств Залива, отметив, что они подрывают безопасность, стабильность и суверенитет этих государств. Он подчеркнул необходимость четкой и твердой международной позиции, отвергающей атаки на суверенные государства и подтверждающей приверженность международному праву и Уставу ООН.

Председатель Федерального национального совета отметил, что безопасность международных морских коридоров и свобода судоходства являются одной из ключевых основ глобальной безопасности и стабильности, указав на стратегическое значение Ормузского пролива как жизненно важной артерии для международной торговли и мировых энергетических рынков. Он отверг любые попытки использовать Ормузский пролив в политических целях или превращать его в инструмент давления и принуждения в нарушение международного права и в ущерб интересам мировой экономики.

Он также подчеркнул, что Иран должен быть привлечен к ответственности за незаконные атаки на гражданскую инфраструктуру, энергетические объекты и экономические интересы и в полном объеме возместить причиненный ущерб и убытки, включая выплату компенсаций в соответствии с международным правом.

Сакр Гобаш выразил глубокое сожаление в связи с тем, что Совет Безопасности ООН не смог принять решительные меры для противодействия угрозам со стороны Ирана, направленным против морской безопасности, энергетических рынков и мировой экономики, подчеркнув, что международное сообщество и институты ООН должны более эффективно выполнять свои обязанности.

Он также подчеркнул важность активизации региональных и международных усилий, направленных на деэскалацию напряженности на Ближнем Востоке, предотвращение дальнейшей эскалации конфликта и продвижение политических решений, основанных на уважении суверенитета государств, диалоге и парламентской дипломатии.

Говоря о гуманитарном посредничестве в украинском кризисе, Валентина Матвиенко высоко оценила гуманитарную и дипломатическую роль ОАЭ, в частности в содействии обменам пленными, отметив, что при посредничестве ОАЭ были проведены 14 обменов, в результате которых 3771 пленный вернулся домой. Сакр Гобаш выразил признательность за доверие к этим усилиям и подтвердил готовность ОАЭ и далее выполнять свою гуманитарную роль, взаимодействуя со всеми заинтересованными сторонами для содействия мирному урегулированию.

На встрече присутствовали несколько членов ФНС.